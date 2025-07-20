İzmir'de Otluk Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü

İzmir'in Buca ilçesinde otluk alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İzmir'de Otluk Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü
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Adatepe Mahallesi Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi (BEGOS) yakınındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Yangında bölgedeki bazı arı kovanları ile bir iş yeri zarar gördü.

Kaynak: AA

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