İzmir'de Otluk Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü

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Adatepe Mahallesi Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi (BEGOS) yakınındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Yangında bölgedeki bazı arı kovanları ile bir iş yeri zarar gördü.

Kaynak: AA