Aydın’da Uyuşturucu Operasyonu! Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

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Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu maddeleri Koçarlı’ya satmak için getirdiği tespit edilen M.B. isimli şüpheli, Söke-Koçarlı karayolu üzerindeki Bıyıklı Mahallesi Mezarlık mevkisinde jandarmanın şok yol kontrolünü görünce panikledi. Şüpheli şahsın elindeki poşeti tarla içine attığı belirleyen ekipler tarafından yapılan aramada, tarla içerisinde şüpheliye ait poşet bulundu. Poşetin içerisinde 511 adet Lyrica (Galara) hap ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılırken, olayla ilgili adli sürecin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA