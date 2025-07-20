Malatya'da Otomobil Römorka Çarptı, 2 Kişi Yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin traktöre bağlı römorka çarpması sonucu 2 kişi yaralandı, römork ise devrildi.

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Malatya'da Otomobil Römorka Çarptı, 2 Kişi Yaralandı
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Kaza, Altıntop Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil, önünde ilerleyen traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle römork yan devrilirken, otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi personeli sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Malatya Trafik kazası
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