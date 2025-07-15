Elazığ’da Akaryakıt Yüklü Tren Kamyona Çarptı: 1 Hafif Yaralı

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Elazığ-Bingöl karayolu Koçkale köyü mevkiinde, akaryakıt yüklü bir tren, hemzemin geçitten geçen kamyona çarptı. Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralandı. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen kamyon, hemzemin geçitte trenle çarpıştı. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan kamyon sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kaza yerinde detaylı inceleme yaparak olayın nedenini araştırmaya başladı.

Kaynak: İHA