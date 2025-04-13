El Ele Umut Dolu Bekleyiş: Takla Atan Araçtan Sağ Çıktılar

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesine bağlı Limonlu Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.G. idaresindeki otomobil, Antalya yönüne seyir halindeyken sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil karşı şeride geçerek ters şekilde kaldı. Kazada sürücüyle birlikte ön koltukta oturan G. Ö. de savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ekibi yönlendirildi.

EL ELE AMBULANSI BEKLEDİLER

Kazada yaralanan çiftin sağlık ekiplerini beklerken el ele tutuşması ise yürekleri burktu. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Otomobilin kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak verilebildi.

‘İKİ GÜNDE BİR KAZA OLUYOR’

Yaşanan kazayla ilgili konuşan çevre sakinlerinden Veysel Zorlu, aracın kavşağa kontrolsün şekilde girdiğini belirterek, aracın düz devam etmesi halinde karşı taraftaki marketlere çarpacağını dile getirdi.

Kavşakta sürekli kaza olduğunu, 10 gün önce bir kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Zorlu, bölgede iki günde 1 kaza yaşandığını belirterek kavşağın ivedilikle yapılmasını istedi.

Kaynak: DHA