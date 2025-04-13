Bacada Çıktı, Ekipler Alarma Geçti

Olay, İncili Çeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin bacasında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak evin çatısına sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA