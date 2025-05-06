Ehliyet Sınavında Akılalmaz Kopya Düzeneği

Hatay'da ehliyet sınavında kopya çekmek isteyen iki kişi, iç çamaşırlarına gizledikleri elektronik düzenekle yakalandı. Şüphelilerin aracından kulaklık, pil, telefon ve kopyaya hazır kıyafetler çıktı.

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Ehliyet Sınavında Akılalmaz Kopya Düzeneği

Olay, 2 Mayıs’ta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında düzenlenen sınavda ortaya çıktı. Sınava kopya düzeneğiyle girdiği tespit edilen İ.Y. ile bu düzenekleri hazırladığı belirlenen ve aynı suçtan daha önce de arandığı öğrenilen B.A., Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında ÖSYM Kanunu’na muhalefetten işlem başlatıldı.

ARAÇTAN KOPYA ATÖLYESİ ÇIKTI

Olayın şüphelilerinden birine ait araçta yapılan aramalarda, kopya düzeneğiyle ilgili çok sayıda malzeme ele geçirildi. Güvenlik güçleri 2 cep telefonu, 5 kulak içi kulaklık, 5 adet pil, 2 cımbız, 4 düzenek yerleştirilmeye hazır atlet ve 1 adet iç çamaşırına gizlenmiş düzenek tespit etti.

Kaynak: İHA

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