Eğirdir Gölü'nde bomba paniği: Bölgede güvenlik önlemleri alındı

Isparta'daki Eğirdir Gölü'nde halk plajına yüzmek için giren vatandaşlar hayatının şokunu yaşadı. Gölde dağınık halde 7 adet el bombası bulundu.

Eğirdir Gölü'nde bomba paniği: Bölgede güvenlik önlemleri alındı

Edinilen bilgilere göre, Babasultan mevkisindeki halk plajına yüzmek için giren vatandaş, göl kıyısında patlayıcı madde görmesi üzerine ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

İncelemede, gölün 20 metre içerisinde dağınık halde 7 el bombası belirlendi.

Ekipler, geniş güvenlik önlemleri alarak plajı giriş ve çıkışlara kapattı.

El bombalarının güvenli şekilde çıkarılması için uzman ekip talep edildi. Bunun için İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bomba imha uzmanlarının beklendiği öğrenildi.

Eğirdir Gölü'nde bir yıl içinde 17 el bombası daha bulunmuştu.

Kaynak: AA

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisiydi! İnci Taneleri için yeni karar Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisiydi! İnci Taneleri için yeni karar
“Camdaki Kız”ın yönetmeni ve başrol oyuncusu yeni proje için el sıkıştı “Camdaki Kız”ın yönetmeni ve başrol oyuncusu yeni proje için el sıkıştı
Niğde'de düğünde maganda dehşeti: 8 kişi yaralandı Düğünde dehşet: Maganda kurşunu 8 kişiyi yaraladı
Antalya'da şüpheli ölüm: Cansız bedeni bankta bulundu Antalya'da şüpheli ölüm: Cansız bedeni bankta bulundu
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor
Arabalı feribotla İstanbul'a dönenler isyan etti: Haraç kesiyorlar! Arabalı feribotla İstanbul'a dönenler isyan etti
EURO 2024'te Lukaku laneti EURO 2024'te Lukaku laneti
İDO seferinde panik dolu anlar: Yolcular baygınlık geçirdi İDO seferinde panik dolu anlar: Yolcular baygınlık geçirdi
Diamond Tema sonrası... 14 ilahiyatçıdan ortak bildiri: Şeriatın insan onuruna yakışır karşılığı yok Şeriatın insan onuruna yakışır karşılığı yok