Niğde'de düğünde maganda dehşeti: 8 kişi yaralandı
Niğde'nin Altunhisar ilçesinde bir düğünde yaşanan trajik olayda, pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu 8 kişi yaralandı.
Niğde'nin Altunhisar ilçesinde bir düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu 8 kişi yaralandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Altunhisar ilçesi Çömlekçi köyündeki bir düğünde, pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu tüfekten dağılan saçmalardan 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından şüpheli D.B.Ö. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
Zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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