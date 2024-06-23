Niğde'de düğünde maganda dehşeti: 8 kişi yaralandı

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde bir düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu 8 kişi yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Altunhisar ilçesi Çömlekçi köyündeki bir düğünde, pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu tüfekten dağılan saçmalardan 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından şüpheli D.B.Ö. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA