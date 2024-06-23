Antalya'da şüpheli ölüm: Cansız bedeni bankta bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi bankta ölü bulundu.

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Antalya'da şüpheli ölüm: Cansız bedeni bankta bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişinin bankta hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri henüz kimliği belirlenemeyen erkek cesediyle karşılaştı.

Edinilen bilgiye göre, Teomanpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı'nda yol üzerindeki bankta bir erkeğin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, üstünden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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