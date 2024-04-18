Efsane başkan Ahmet Piriştina'nın eşi Mine Piriştina son yolculuğuna uğurlandı

Önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin efsane başkanı Ahmet Piriştina'nın eşi Mine Piriştina (69) bugün öğle vakti Alsancak Hocazade Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Narlıdere Mezarlığında toprağa verildi.

Taziyeleri Hocazade Camii'nde Piriştina çiftinin oğlu Levent Piriştina ve kızı Zeynep Piriştina kabul etti. Çok sayıda İzmirlinin bulunduğu cami avlusundakiler arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile önceki Büyükşehir Belediye Başkanları Yüksel Çakmur ve Aziz Kocaoğlu ile önceki İzmir Milletvekilleri Mehmet Ali Susam, Musa Çam, Kani Beko ve Atilla Sertel de yer aldı.