Efsane başkan Ahmet Piriştina'nın eşi Mine Piriştina son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İzmir'in efsane başkanı Ahmet Piriştina'nın eşi Mine Piriştina bugün sonsuz yolculuğuna uğurlandı.

Son Güncelleme:
Efsane başkan Ahmet Piriştina'nın eşi Mine Piriştina son yolculuğuna uğurlandı

Önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin efsane başkanı Ahmet Piriştina'nın eşi Mine Piriştina (69) bugün öğle vakti Alsancak Hocazade Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Narlıdere Mezarlığında toprağa verildi.

Efsane başkan Ahmet Piriştina'nın eşi Mine Piriştina son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 1

Taziyeleri Hocazade Camii'nde Piriştina çiftinin oğlu Levent Piriştina ve kızı Zeynep Piriştina kabul etti. Çok sayıda İzmirlinin bulunduğu cami avlusundakiler arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile önceki Büyükşehir Belediye Başkanları Yüksel Çakmur ve Aziz Kocaoğlu ile önceki İzmir Milletvekilleri Mehmet Ali Susam, Musa Çam, Kani Beko ve Atilla Sertel de yer aldı.

Efsane başkan Ahmet Piriştina'nın eşi Mine Piriştina son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 2

Mine Piriştina yarın son yolculuğuna uğurlanıyorMine Piriştina yarın son yolculuğuna uğurlanıyorGüncel

Etiketler
İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir
Son Güncelleme:
Vatandaşa önemli altın uyarısı... 81 ildeki bazı kuyumcular bile satıyor Vatandaşa önemli altın uyarısı... 81 ildeki bazı kuyumcular bile satıyor
Çanakkale’de kanal çalışmasında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı
Bu çiçeği ekin ve sağlığınızı garantileyin; Birçok soruna iyi geliyormuş... Bu çiçeği ekin ve sağlığınızı garantileyin; Birçok soruna iyi geliyormuş...
Sarıyer’de taksiciyi öldürüp aracını gasbetti: O zanlı yakalandı Sarıyer’de taksiciyi öldürüp aracını gasbetti: O zanlı yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
Alanya Belediyesi borç bakiyesi afişi astı: MHP'den alacak kalemli afişle cevap geldi MHP'den alacak kalemli afişle cevap geldi
9 aylık hamile kadın otobüsün altında kalarak can verdi: Bebeği ameliyatla kurtarıldı 9 aylık hamile kadın otobüsün altında kalarak can verdi: Bebeği ameliyatla kurtarıldı
Efsane başkan Ahmet Piriştina'nın eşi Mine Piriştina son yolculuğuna uğurlandı Efsane başkan'ın eşi Mine Piriştina son yolculuğuna uğurlandı
NOW TV dizisinin finali... Seyirciler final kararına çok üzülmüştü NOW TV dizisinin finali... Seyirciler final kararına çok üzülmüştü
Türkiye'nin önde gelen mobilya deviydi. Artık sadece adı bilinecek ''iflas etti'' Türkiye'nin önde gelen mobilya deviydi. Artık sadece adı bilinecek ''iflas etti''