Mine Piriştina yarın son yolculuğuna uğurlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin efsane belediye başkanı olarak bilinen merhum Ahmet Piriştina’nın eşi Mine Piriştina yarın son yolculuğuna uğurlanıyor.

Mine Piriştina yarın son yolculuğuna uğurlanıyor

1999'da DSP'den ve 2004'te CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve ikinci kez seçildikten bir süre sonra vefat eden Ahmet Piriştina'nın bir süredir kanserle mücadele eden eşi Mine Piriştina (69) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İki çocuk ve üç torun sahibi Mine Piriştina, yarın (Çarşamba) Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak öğle namazı sonrasında toprağa verilecek.

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