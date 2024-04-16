FETÖ üyesi eski emniyet müdürü Fethiye'de yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve KHK ile rütbeleri ve unvanları geri alınan emniyet müdürü yakalandı.

FETÖ üyesi eski emniyet müdürü Fethiye'de yakalandı

675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile rütbeleri ve unvanları geri alınan, hakkında Bylock kullanıcısı olduğu ve FETÖ’ye bağlı dernek kaydı bulunduğu adli ifadelerin bulunması nedeniyle hakkında arama kararı bulunan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Hüseyin Ş., noterde işlem yaptığı sırada yakalandı. Gözaltına alınan Hasan Hüseyin Ş., yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: İHA

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