İstanbul'un göbeğinde kavga! Esnafı ayırmaya çalışan kuruyemişçi vuruldu

İstanbul Zeytinburnu'nda saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, saatçilik yapan Yunus Emre G. yan dükkanda gümüşçülük yapan Engin K. ile bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Komşularının kavga ettiğini gören kuruyemişçi Salih U., kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu sırada Yunus Emre G. kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonrası kavgayı ayırmaya çalışan Salih U. bacağından yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri Yunus Emre G'yi olay yerinde gözaltına aldı. Yaralı şahıs ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Silahlı kavga anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.