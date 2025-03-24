Edremit Belediyesi’nden Bayram Öncesi Yeşil Alanlara Özel Bakım

Balıkesir’in Edremit Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelindeki park, bahçe ve yeşil alanlarda kapsamlı bakım ve düzenleme çalışmalarına hız verdi. Yeni yeşil alanlar kazandırılırken, mevcut parklar titizlikle onarılıyor, temizleniyor ve peyzaj düzenlemeleri yapılıyor.

Edremit Belediyesi’nden Bayram Öncesi Yeşil Alanlara Özel Bakım

Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçe genelindeki parklar, cadde ve sokaklarda mevsime uygun olarak ağaç budama, çim biçme, yabani ot temizliği ve genel çevre düzenlemeleri gerçekleştiriliyor. Amaç, vatandaşların bayram süresince temiz, düzenli ve bakımlı alanlarda keyifle vakit geçirebilmesini sağlamak.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, yapılan çalışmalarla ilgili olarak, “Halkımızın ortak kullanım alanları olan parklarımızı, bahçelerimizi ve yeşil alanlarımızı bayram öncesinde en güzel şekilde hazırlıyoruz. Ekiplerimiz, ilçemizi daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanabilir kılmak için yoğun bir mesai harcıyor. Vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte temiz ve düzenli alanlarda vakit geçirebilmeleri bizim için büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda, bakım çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Edremit Belediyesi, sürdürülebilir bir çevre anlayışıyla kent estetiğini ön planda tutarak çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlardan da yeşil alanların korunması konusunda duyarlılık göstermelerini rica etti.

Kaynak: İHA

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