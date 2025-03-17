Edirne'yi Sağanak Yağış Vurdu

Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Edirne'de sağanak yağış etkili oldu.

Edirne'yi Sağanak Yağış Vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin yağış uyarısının ardından Edirne'de gök gürültülü sağanak yağdı.

Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığındı. Yer yer etkili olan sağanak nedeniyle, bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri de trafikte olumsuzluk yaşanması için önemli noktalarda önlem aldı.

Kaynak: DHA

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