Edirne'de 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente düzensiz göçmen getireceği tespit edilen M.Ö'nün kullandığı panelvanı Uzunköprü'nün Eski köyünde durdurdu. Yapılan operasyonda 11 Irak ve 9 Suriye uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente düzensiz göçmen getireceği tespit edilen M.Ö'nün kullandığı panelvanı Uzunköprü'nün Eski köyünde durdurdu.

Araçta 11 Irak ve 9 Suriye uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsü gözaltına alındı. Araca rehberlik ettiği belirlenen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

