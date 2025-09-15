Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu! 91 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, güvenlik güçleri 91 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirdi.
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde üretimi, ticareti ve yasa dışı ekimle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Yürütülen saha çalışmaları sonucunda kırsal bölgede yapılan aramada yüklü miktarda esrara ulaşıldı. Olayla bağlantılı olduğu düşünülen iki şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü aktarıldı.
Kaynak: AA