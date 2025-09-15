Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu! 91 Kilo Esrar Ele Geçirildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde üretimi, ticareti ve yasa dışı ekimle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Yürütülen saha çalışmaları sonucunda kırsal bölgede yapılan aramada yüklü miktarda esrara ulaşıldı. Olayla bağlantılı olduğu düşünülen iki şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: AA