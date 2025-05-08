Edirne Keşan’da Çocuk Giyim Mağazasında Yangın Paniği

Edirne’nin Keşan ilçesinde, Büyük Cami Mahallesi İsmail Saraç Caddesi’nde bulunan bir çocuk giyim mağazasında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına, işyeri sahibi yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı ve durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, duman aspiratörüyle mağazadaki dumanı tahliye ederek alevlere müdahale etti. Polis, çevredeki kalabalığı dağıtmak için anons yaparken, itfaiye yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA