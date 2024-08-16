Dünyanın En Zehirli Örümceği O İlde Görüldü!

Siirt'te dünyanın en zehirli örümceği görüldü. Vatandaşlar panik dolu anlar yaşadı.

Dünyanın En Zehirli Örümceği O İlde Görüldü!

Dünyanın en zehirli örümcekleri arasında gösterilen 'argiope lobata' türü olan örümcek Siirt'in Pervari ilçesinde görüldü.

Dünyanın En Zehirli Örümceği O İlde Görüldü! - Resim : 1

Vatandaşlar, dünyanın en zehirli örümceklerinden birisi olan 'argiope lobata' türü örümcek ile karşılaştı. Vatandaş tarafından görüntülenen, 'loblu örümcek' olarak da bilinen örümcek, korkuya sebep oldu.

Türün insanlar için zararsız olduğu biliniyor.

Kaynak: İHA

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