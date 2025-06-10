Döner Ustası Çalışırken Dehşeti Yaşadı, Bir Anda Yere Yığıldı
Adana'da bir döner ustası, iş yerinde çalıştığı sırada dehşeti yaşadı. Ramazan Malgir, metal tavanı delen yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu bir anda yere yığıldı.
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Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki dönercide usta olarak çalışan Ramazan Malgir'in başına 7 Haziran'da öğle saatlerinde yorgun mermi isabet etti.
Yere yığılan Malgir için çalışma arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Malgir, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İş yerinin metal tavanını delerek Malgir'in başına isabet eden mermi, ameliyatla alındı. Malgir, hastanedeki tedavinin ardından taburcu edildi.
Polis ekipleri, tabancayı kullanan kişiyi tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA