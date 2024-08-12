Döner Kavşakta Kaza Yapan Minibüsün Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Uşak'ta döner kavşaktan geçtiği esnada kaza yapan sarımsak yüklü minibüsün şoförü, hayatını kaybetti.

Döner Kavşakta Kaza Yapan Minibüsün Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Uşak’ta meydana gelen trafik kazasında, döner kavşaktan kaza yaptıktan sonra hurdaya dönen minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Uşak-İzmir karayolunda seyreden Abdülkerim Çakmak (27) idaresindeki 06 AC 236 plakalı sarımsak yüklü minibüs, Uşak Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimeyetini kaybetmesi sonucu döner kavşaktan düz karşıya geçerek kaza yaptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edild

i. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk incelemede Çakmak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve jandarma ekiplerince çevrede trafik ve güvenlik önlemi alınırken, Uşak-İzmir karayolu bir süre trafiğe kapandı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Abdülkerim Çakmak’ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada minibüsteki sarımsaklar yola saçılırken, kazanın etkisiyle kavşakta bulunan aydınlatma ve yön tabelaları ise devrildi.

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