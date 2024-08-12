Korku Dolu Anlar Kameralara Yansıdı... Telefonun Bataryası Bomba Gibi Patladı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tamir için getirilen cep telefonunun bataryası infilak etti. Patlama anları dükkanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Korku Dolu Anlar Kameralara Yansıdı... Telefonun Bataryası Bomba Gibi Patladı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dükkana tamir için getirilen cep telefonunun bataryasının adeta boma gibi patladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, teknik serviste çalışan iş yeri sahibi Baki Bayraktar'ın tamir için bıraktığı cep telefonunun bataryası bir anda bomba gibi patlayarak alev aldı.

Patlama sırasında kısa süreli panik yaşanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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