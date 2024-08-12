Malatya'da Bisikletli ile Motosikletli Çarpıştı: 2 Yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bisiklet ile motosikletli çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Malatya'da Bisikletli ile Motosikletli Çarpıştı: 2 Yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Cebrail Duran idaresindeki 44 AGH 450 plakalı motosiklet, Erkenek Mahallesi'nde ara sokaktan karayoluna çıkan Faruk Şahin'in kullandığı bisikletle çarpıştı.

Kazada her iki sürücü de yararlandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Faturalarını Bankalar Üzerinden Ödeyenleri İlgilendiriyor! Birçok Kişi Yandı Faturalarını Bankalar Üzerinden Ödeyenleri İlgilendiriyor! Birçok Kişi Yandı
Korku Dolu Anlar Kameralara Yansıdı... Telefonun Bataryası Bomba Gibi Patladı Telefonun Bataryası Bomba Gibi Patladı
Kavurucu Sıcakta Hasadı Başladı: Bin TL Kazandırıyor Kavurucu Sıcakta Hasadı Başladı: Bin TL Kazandırıyor
Oynadığı Savaş Oyunlarının Etkisi Altında Kalan Genç Dehşet Saçtı Oynadığı Savaş Oyunlarının Etkisi Altında Kalan Genç Dehşet Saçtı
ÇOK OKUNANLAR
Seneye Hızlı Büyümesi ve Güzel Çiçek Açması İçin Ağustos Ayında Budamanız Gereken 3 Ağaç ve Bitki Seneye Hızlı Büyümesi ve Güzel Çiçek Açması İçin Ağustos Ayında Budamanız Gereken 3 Ağaç ve Bitki
Yeni Uygulama Başladı! Trafikten Men ve Büyük Cezalar Yolda Yeni Uygulama Başladı! Trafikten Men ve Büyük Cezalar Yolda
30 Yıldır Kahvaltı Salonu İşleten Adem Usta Açıkladı: Menemeni Böyle Yapan Lezzetten Tavanın Dibini Sıyırıyor 30 Yıldır Kahvaltı Salonu İşleten Adem Usta Açıkladı: Menemeni Böyle Yapan Tavanın Dibini Sıyırıyor
Türkiye Bu Yıl Doya Doya Yiyecek: Dünyanın En İyisi Seçildi! Hem Kalite Yükseldi Hem Rekolte Arttı Türkiye Bu Yıl Doya Doya Yiyecek: Dünyanın En İyisi Seçildi! Hem Kalite Yükseldi Hem Rekolte Arttı
Schengen Vizesi Alan Türk Vatandaşlarına Yeni Yasak! Hukuki İşlem Başlatılacak Schengen Vizesi Alan Türk Vatandaşlarına Yeni Yasak! Hukuki İşlem Başlatılacak