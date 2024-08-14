Diyarbakır'da Mobil Kısırlaştırma Aracı Hizmete Başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için harekete geçti. Hayvanları bir yerden bir yere taşımadan yerinde müdahale etmek için mobil kısırlaştırma aracı hizmete başladı.

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Diyarbakır'da Mobil Kısırlaştırma Aracı Hizmete Başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını daha iyi korumak ve onların sayısını kontrol altında tutmak için mobil kısırlaştırma aracını hizmete aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, hayvanların bakım ve tedavilerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda hayvanları bir yerden bir yere taşımadan yerinde müdahale etmeyi sağlayan mobil kısırlaştırma aracı hizmete alındı.

İçinde kısırlaştırma operasyonları için gerekli tüm ekipmanların bulunduğu mobil araç, özellikle sokak hayvanlarının çok olduğu bölgelerde kullanılacak. Mobil kısırlaştırma aracı veteriner hekimlerin daha hızlı hareket etmesini sağlamanın yanında acil durumlara da daha çabuk müdahale edilmesini mümkün kılacak.

Taşıma işlemi sırasında yaşanan sıkıntıları azaltmayı amaçladıklarını ifade eden Sağlık İşleri Daire Başkanı Vahap Saçaklı, “Hayvan popülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde yerinde ve steril bir ortamda kısırlaştırma yapacağız. Böylelikle hayvanların alandan alınırken yaşadığı stresi bertaraf etmek amacıyla bu hizmete başladık” dedi.

Kaynak: İHA

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