İnşaat Alanında Hortum!
Hatay'da bir inşaat alanında hortum çıktı. Kısa süre devam eden hortumda inşaat alanındaki tozlar havalandı. O anlar kameraya yansıdı.
Hatay’da inşaat sahası içerisinde çıkan hortumda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken o anlar kameraya yansıdı.
Kırıkhan ilçesinde inşaat çalışmalarının olduğu alanda kısa süreli hortum çıktı. Çevreye herhangi bir zarar vermeden etkisini yitiren hortum da herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Yaklaşık 2 dakika tozu dumana katan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: İHA