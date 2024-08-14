İnşaat Alanında Hortum!

Hatay'da bir inşaat alanında hortum çıktı. Kısa süre devam eden hortumda inşaat alanındaki tozlar havalandı. O anlar kameraya yansıdı.

İnşaat Alanında Hortum!

Hatay’da inşaat sahası içerisinde çıkan hortumda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken o anlar kameraya yansıdı.

Kırıkhan ilçesinde inşaat çalışmalarının olduğu alanda kısa süreli hortum çıktı. Çevreye herhangi bir zarar vermeden etkisini yitiren hortum da herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Yaklaşık 2 dakika tozu dumana katan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA

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