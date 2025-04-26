Diyarbakır'da Dolu ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kentte etkili olan dolu ve sağanak, hayatı felç etti. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla dolup taştı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, durak ve bina altlarında bekledi. Doluya caddede yakalananlar, elleri ve giysileriyle başlarını kapatıp korunmaya çalıştı. Bir vatandaş da yağışa aldırış etmeden telefonla görüntülü görüşmesini sürdürdü.

5 İL İÇİN UYARI

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü verilerine göre; akşam saatlerine kadar sağanak yağışların Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa'da yerel kuvvetli olacağının tahmin edildiği ifade ederek, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: DHA