Diyarbakır’da Doğum Sancısı Çeken İneğe Belediye Ekiplerinden Destek

Diyarbakır’da sıra dışı bir doğum anı yaşandı. Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde bulunan bir parkta otlatılan bir inek, aniden doğum sancısı yaşamaya başladı. Durumu fark eden belediye ekipleri hızlıca harekete geçerek doğum sürecine müdahale etti.

Besici tarafından otlatılmak üzere yeşil alana getirilen inek, doğum sürecine girince çevredeki vatandaşlar ve ekipler hemen yardıma koştu. Ekiplerin dikkatli ve özverili çalışmaları sonucu sağlıklı bir buzağı dünyaya geldi. Yeni doğan buzağı bir süre annesinden ayrılmayarak ilgi dolu anlara sahne oldu.

Kaynak: İHA