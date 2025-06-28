Diyarbakır'da Apartman Dairesinde Yangın

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, bir apartman dairesinde çıkan yangın panik yarattı. Yangın sırasında binayı saran duman nedeniyle 3 kişi etkilendi

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Diyarbakır'da Apartman Dairesinde Yangın
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Talaytepe Mahallesi’nde bulunan Memur-Sen TOKİ konutlarındaki 6 katlı binanın 3. katında, öğle saatlerinde yangın çıktı.

İddiaya göre, dairedeki klima ünitesi henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü.

Diyarbakır'da Apartman Dairesinde Yangın - Resim : 1

Yangın sırasında binayı saran duman nedeniyle 3 kişi etkilendi. Dumandan etkilenen kişilerden 2’si olay yerinde ayakta tedavi edilirken, 1 kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'da Apartman Dairesinde Yangın - Resim : 2

Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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