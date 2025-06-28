Diyarbakır'da Apartman Dairesinde Yangın

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Talaytepe Mahallesi’nde bulunan Memur-Sen TOKİ konutlarındaki 6 katlı binanın 3. katında, öğle saatlerinde yangın çıktı.

İddiaya göre, dairedeki klima ünitesi henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü.

Yangın sırasında binayı saran duman nedeniyle 3 kişi etkilendi. Dumandan etkilenen kişilerden 2’si olay yerinde ayakta tedavi edilirken, 1 kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA