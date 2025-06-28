Diyarbakır’da Sıra Dışı Manzaralar

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Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde dün akşam saatlerinde gökyüzünde ilginç bir manzara yaşandı. SpaceX tarafından uzaya fırlatılan ve dünya genelinde internet erişimini artırmayı amaçlayan Starlink uyduları, gökyüzünde tek sıra halinde ilerlerken vatandaşların dikkatini çekti.

Bu sıra dışı anlar, cep telefonlarıyla kayda alındı ve çevredekilerde büyük merak uyandırdı. Uyduların geçişi, kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

Kaynak: DHA