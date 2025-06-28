Diyarbakır’da Sıra Dışı Manzaralar

Diyarbakır’ın Silvan ilçesi semalarında Starlink uyduları görüldü. O anlar cep telefonlarıyla kayda alındı ve

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Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde dün akşam saatlerinde gökyüzünde ilginç bir manzara yaşandı. SpaceX tarafından uzaya fırlatılan ve dünya genelinde internet erişimini artırmayı amaçlayan Starlink uyduları, gökyüzünde tek sıra halinde ilerlerken vatandaşların dikkatini çekti.

Bu sıra dışı anlar, cep telefonlarıyla kayda alındı ve çevredekilerde büyük merak uyandırdı. Uyduların geçişi, kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

Kaynak: DHA

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