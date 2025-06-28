Cip Su Kanalına Devrildi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı

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Kaza, sabah saatlerinde Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 55. kilometresinde, Sandıklı Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. 34 HYZ 063 plakalı cipin sürücüsü Olgu A., henüz bilinmeyen bir nedenle aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, orta refüjde bulunan su kanalına devrilerek bir süre sürüklendi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü Olgu A. ile araçta bulunan İclal A., Kutay A. ve Bedia A. yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü Ağır yaralanan İclal A., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer üç yaralının durumunun stabil olduğu belirtildi.

İclal A.’nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA