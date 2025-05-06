Denizli’de Zehir Tacirine Darbe: Bin 500 İçimlik Bonzai Ele Geçirildi
Buldan polisi, İstanbul’dan getirilen bin 500 içimlik bonzaiyi piyasaya sürmeye hazırlanan S.M. adlı zehir tacirini başarılı bir operasyonla yakaladı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Denizli’nin Buldan ilçesinde, Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik önemli bir operasyona imza attı. Buldan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, İstanbul’dan ilçeye uyuşturucu getiren S.M. adlı şüpheli kıskıvrak yakalandı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 3 parça halinde bin 500 içimlik sentetik bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan S.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA