Bursa’da 6 Yaşındaki Çocuk Balkondan Düştü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde küçük bir çocuk, apartman balkonundan düşerek yaralandı. Korkutan olay Süleymaniye Mahallesi’nde öğle saatlerinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Farabi Sokak üzerindeki 3 katlı bir binanın birinci katında meydana gelen olayda, 6 yaşındaki İbrahim Ensar K., balkonda oynarken demir korkuluklara tırmandı. Dengesini kaybeden çocuk, yaklaşık 3 metreden bahçedeki beton zemine düşerek yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgilere göre minik İbrahim Ensar’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA