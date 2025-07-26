Çorum’da Semt Pazarında Silahlı Kavga: 1’i Ağır 8 Yaralı

Çorum’da semt pazarında esnaf kavgası kanlı bitti! Aralarında husumet bulunan iki esnafın silahlı çatışmasında 1’i ağır 8 kişi yaralandı.

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Çorum’da Semt Pazarında Silahlı Kavga: 1’i Ağır 8 Yaralı
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Çorum’un Bahçelievler Mahallesi’nde 26 Temmuz 2025 sabahı kurulan semt pazarında korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, köftecilik ve gözlemecilik yapan iki esnaf arasında daha önceden var olan husumet nedeniyle tartışma çıktı. Saat 08.00 sıralarında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri yanında bulunan tüfekle ateş açtı, olayda 1’i ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevre hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis ekipleri, pazar yerinde geniş çaplı inceleme başlattı ve olaya karışan şüphelilerin kimliklerini tespit etmek için çalışma yürütülüyor. Olay yerinde bulunan güvenlik kameralarının görüntüleri incelenirken, çevredeki görgü tanıklarının ifadelerine de başvuruluyor. Çorum’da sabah saatlerinde yaşanan bu olay, semt pazarında panik ve korkuya neden oldu.

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Kaynak: İHA

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