Bursa’da Karpuz Şöleni: 20 Ton Karpuz 25 Dakikada Tükendi!

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Bursa’da sıcak yaz günlerinde serinletici bir jest vatandaşları mutlu etti. Bir zücaciye mağazası, müşterilerine teşekkür etmek ve serinletmek amacıyla 4 kamyon dolusu, yaklaşık 20 ton karpuzu ücretsiz olarak dağıttı. Yüreğir ilçesinde gerçekleşen etkinlikte, mağazanın önünde toplanan vatandaşlar karpuzlara büyük ilgi gösterdi. Dağıtım, sadece 25 dakika içinde tamamlanarak karpuzlar tükendi.

Mağaza sahibi Bekir Yetişen, etkinliğin amacını şu sözlerle açıkladı: “Yıllardır bizimle alışveriş yapan müşterilerimize bir teşekkür olarak bu sıcak yaz akşamında serinlemelerini istedik. Bursa’da kazanıyoruz, Bursa’da paylaşıyoruz. 4 kamyonet, toplam 20 ton karpuzu ikram ettik. Müşterilerimizin yoğun ilgisiyle 20 dakikada karpuzlar tükendi. İnsanların hayır duasını almak bizleri mutlu etti.” Vatandaşlar, bu anlamlı jest karşısında memnuniyetlerini dile getirirken, karpuz dağıtımı Bursa’da günün en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

Kaynak: İHA