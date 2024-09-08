Çorum'da Sağanak Yağış, Hayatı Felç Etti!

Çorum’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Çorum’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış nedeniyle birçok cadde ve sokaklarda göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Bozulan araçlar ise trafiğin tıkanmasına neden oldu. Osmancık Caddesi üzerindeki köprüsü civarında ve belediye binasının bulunduğu Farabi Caddesi üzerinde sel suları yükselince birçok araç yolda kaldı. İnönü Caddesi'nde bozulan araçlar nedeniyle cadde tamamen ulaşıma kapandı.

EKİPLERİN BÖLGEDEKİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yağışların ardından tüm kamu kurumlar teyakkuza geçti. Belediye, İl Jandarma Komutanlığı, İl Özel İdaresi, Karayolları, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yağışlardan etkilenen bölgelerdeki çalışmaları devam ediyor.

Polis ekipleri sel sularının fazla olduğu bölgelerde tedbir alarak araçları alternatif yollar yönlendirdi. Belediye ekipleri de su baskını olan ev ve işyerleri için seferber oldu. Sağanak yağışın durmasının ardından sel suları çekildi, kentte hayat normale döndü.

Kaynak: İHA