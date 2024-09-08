Apartman Dairesinden Gelen Kötü Koku, Acı Gerçeği Ortaya Çıkardı: Günler Önce Hayatını Kaybetmiş

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartman dairesinden gelen kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen ekipler yalnız yaşayan yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaşırken, talihsiz adamın yaklaşık 2 hafta önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, Güzelhisar Mahallesi 32 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 75 yaşındaki Sadettin Kabil'den uzun süredir haber alamayan arkadaşları şahsın yaşadığı eve geldi. Komşular ile görüşen Kabil'in arkadaşları evden apartman sakinlerinin evden kötü kokular yayıldığını söylemesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile eve balkondan giren polis ekipleri şahsı hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekipleri tarafından da yapılan kontrollerde Kabil'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Acı haberi alan Kabil'in arkadaşları ve komşuları yasa boğulurken, ilk belirlemelere göre yaşlı adamın yaklaşık 2 hafta önce hayata gözlerini yumduğu bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA