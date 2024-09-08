Eve Giren Yılanı İtfaiye Ekipleri Yakaladı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından özel aparatla yakalanarak doğaya bırakıldı. Yılanın yakalanmasıyla ev sahibi büyük bir rahatlama yaşadı.
Hatay’da eve giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.
İskenderun İlçesi Denizciler Mahallesi’nde eve giren yılanı fark eden vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yılanı özel aparatla yakaladı. Yılanın yakalanmasıyla ev sahibi rahat nefes aldı. Yakalan yılan doğaya bırakıldı.
Kaynak: İHA