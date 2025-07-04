Çorum’da Aranan 4 Kişi Yakalandı

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Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda toplamda 108 ayrı uygulama yapıldı. Denetimlerde 25 kahvehane, 26 kafe, 23 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 13 otoparkta inceleme gerçekleştirildi. Uygulamalar sırasında 5 bin 25 kişinin kimlik kontrolü yapıldı ve aranan 4 şahıs tespit edilerek yakalandı.

Denetimler kapsamında ayrıca; 14 adet ruhsatsız tabanca, 1 kesici alet, 8 şarjör, 9 fişek, 23 sentetik ecza hapı ve 10 bin bandrolsüz makaron sigara ele geçirildi.

Trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise 2 bin 114 araç denetlendi, kurallara uymadığı belirlenen 2 araca idari para cezası kesildi.

Kaynak: İHA