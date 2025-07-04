Ankara'da Haraç Operasyonu: 14 Şüpheli Gözaltına Alındı

Başkent Ankara’da, bazı esnafları tehdit ederek zorla para aldıkları tespit edilen bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara'da Haraç Operasyonu: 14 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, örgüt liderliğini O.M.H.’nin yaptığı belirlenen çeteye yönelik baskınlar düzenlendi.

Aralarında bir avukat ve bazı kamu görevlilerinin de bulunduğu şüphelilerin, Etimesgut ve Sincan’da faaliyet gösteren bazı iş yerlerinden tehditle para aldıkları ortaya çıktı. Yapılan operasyon sonucunda örgüt elebaşı dahil toplam 14 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından Ankara Batı Adliyesi’ne gönderildi.

Kaynak: DHA

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