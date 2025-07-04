Sakarya'da Sahte İçki Operasyonu! 115 Litre Alkol Ele Geçirildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen jandarma operasyonunda sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ve 115 litre alkol ele geçirildi.

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Sakarya'da Sahte İçki Operasyonu! 115 Litre Alkol Ele Geçirildi
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Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karasu'da sahte içki üretimi yapıldığına dair alınan istihbarat üzerine 59 yaşındaki G.K.’nin ikametine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 60 litre sahte içki, 55 litre etil alkol, 150 mililitre malt aroması ve 1 adet alkol ölçüm cihazı (Bomesi) bulundu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan G.K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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