Çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu

Gaziantep'te çöp konteynerinde bıçaklanarak öldürülmüş bir kadının cesedi bulundu.

Merkez Şehitkamil ilçesi Eski Dülük Caddesi'ndeki çöp konteynerinde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Cesedin 25 yaşlarındaki kadına ait olduğu tespit edildi. Vücudunda bıçak darbesi olduğu belirtilen cesetle ilgili kimlik belirleme çalışması başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, çöp konteynerine yaklaşık 30 metre mesafedeki evde inceleme başlattı.

Kaynak: AA