Diyarbakır'da kayyum protestosu: 2 polis yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da DEM Parti öncülüğünde bir grup, Diclekent Bulvarı'nda Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasını protesto etmek istedi.

Polis, grubun dağılması için uyarılarda bulundu. Uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis, müdahale etti. Polis ve yürüyüş yapmak isteyen grup arasında çıkan arbedede 2 polis memuru yaralandı, 2 kişi ise polise mukavemette bulundukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kaynak: AA