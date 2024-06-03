Ankara'da korkunç cinayet: Eşini ve evdeki kişiyi öldürdükten sonra intihar etti

Ankara'nın Sincan ilçesi Malazgirt Mahallesi Tolga Sokak'taki evine girerek karısı E.Ş. ve o sırada evde bulunan A.H.'yi kesici alet kullanarak öldüren H.Ş. intihar etti.

Edinilen bilgilere göre, E.Ş. ile A.H'nin ilişkisi olduğu iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA