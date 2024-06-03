Ankara'da korkunç cinayet: Eşini ve evdeki kişiyi öldürdükten sonra intihar etti

Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşanan trajik olayda, H.Ş. isimli bir şahıs, karısı E.Ş. ve aynı evde bulunan A.H.'yi kesici aletle öldürdü. Cinayetin ardından H.Ş. da yaşamına son verdi.

Ankara'da korkunç cinayet: Eşini ve evdeki kişiyi öldürdükten sonra intihar etti

Ankara'nın Sincan ilçesi Malazgirt Mahallesi Tolga Sokak'taki evine girerek karısı E.Ş. ve o sırada evde bulunan A.H.'yi kesici alet kullanarak öldüren H.Ş. intihar etti.

Edinilen bilgilere göre, E.Ş. ile A.H'nin ilişkisi olduğu iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

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