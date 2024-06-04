Balıkesir Valiliği duyurdu: 31 Ekim'e kadar yasaklandı

Balıkesir Valiliği tarafından alınan karar gereğince, orman yangını riskini artırmaması amacıyla 31 Ekim 2024 tarihine kadar Balıkesir genelinde tüm ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı.

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Balıkesir Valiliği duyurdu: 31 Ekim'e kadar yasaklandı

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, meteorolojiden alınan son bilgiler çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceği, rüzgarın kuvvetli etki göstereceği ve bu durumun orman yangını riskini artıracağı belirtildi.

Bu kapsamda yapılan değerlendirmelerle Balıkesir genelinde tüm orman alanlarına giriş ve çıkışların 31 Ekim 2024'e kadar yasaklandığı kaydedildi.

Öte yandan valiliğin sosyal medya hesaplarından ateşli ve ateşsiz piknik yapılabilecek alanların bilgisi de paylaşıldı.

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