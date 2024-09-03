Cinayetten Girdiği Cezaevinden Pandemi Nedeniyle Çıktı, Kardeşini Öldürdü

Olay, Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Doğan Öztaş ile kardeşi Ayhan Öztaş arasında geçmişteki bir husumet nedeniyle kavga çıktı. Büyüyen kavganın ardından Doğan Öztaş, pompalı tüfekle Ayhan Öztaş’a ateş açtı. Ayhan Öztaş vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kavgaya engel olmak isteyen baba Bayram Öztaş da hafif yaralandı. Olaydan sonra kaçan Doğan Öztaş ise yakalanarak gözaltına alındı.

PANDEMİ NEDENİYLE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Öte yandan Doğan Öztaş'ın daha önce tırpanla husumetlisini öldürdüğü gerekçesi ile cezaevine girdiği ve 2022 yılında pandemi nedeniyle tahliye edildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA