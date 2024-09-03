Kayseri'de Yangın Paniği! İş Yerleri Küle Döndü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 iş yerinin bulunduğu binada yangın çıktı. Bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında aynı bina içerisindeki 3 iş yeri küle döndü.

Kayseri'de Yangın Paniği! İş Yerleri Küle Döndü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 45. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 3 iş yerinin bulunduğu binada bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler iş yerlerini sararken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alınırken, bahçe mobilyaları, çelik kapı ve mobilya ayakları üreten iş yerleri de kullanılamaz hale geldi.

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Öte yandan yangın dron ile görüntülenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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