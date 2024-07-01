CHP'li Mahmut Tanal ile müftü arasında tartışma: 'Bana ne' öyle mi müftü bey?

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, seçim bölgesine giderek yurttaşlarla sohbet etti.

Tanal'ın yurttaşlarla konuştuğu sırada Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan araçla Tanal'ın yanına geldi.

Müftü Tolan elindeki navigasyonu gösterip camiye gitmeye çalıştığını söyledi. Tanal da müftü olmasına rağmen caminin yolunu bilmeyen Tolan'a tepki gösterdi.

"TEMİZLİK İMANDANDIR"

Tanal ardından kirli çevreyi gösterip 'Temizlik imandandır' hatırlatması yaparak müftülüğün bir çalışması olup olmadığını sordu.

Tolan'ın "Bana ne" yanıtını vermesi üzerine Tanal "Nasıl sana ne?" diyerek duruma tepki gösterdi.

“BANA NE?” ÖYLE Mİ MÜFTÜ BEY!

O anları CHP'li Tanal X hesabından paylaştı, şu notları düştü:

“Bana ne?” öyle mi Müftü bey!

2023’teki deprem ve sel felaketlerinin ardından kendi kaderine terk edilen, altyapısı yenilenmeyen, temizlik yapılmayan Şanlıurfa Haliliye Ahmet Yesevi Mahallesi’nde vatandaşların şikayetini dinlerken, Şanlıurfa İl Müftüsü’ne denk geldik.

Navigasyonla caminin yerini arayan Müftü beye, mahalledeki temizlik sorunundan bahsettim.

Şanlıurfa İl Müftüsü, “Bana ne?” diyerek nezaket dışı cevap verdi.

Navigasyonla sorumluluğundaki camiye gitmeye çalışan Şanlıurfa İl Müftüsü’nden önce camiye vardık.

Haliliye Ahmet Yesevi Mahallesi’ndeki Çinkos Müslüm Efendi Camisi’nin hali nedir böyle Müftü bey?

Sana ne öyle mi?

Temizlik imandan gelmiyor mu?"