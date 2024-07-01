Görenler şaşkına döndü! Denizde uyuyakaldı, 2 mil açıkta bulundu

Edirne’de deniz yatağında uyuyakalan tatilci, yaklaşık 2 mil açıkta bulundu.

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Tatil için arkadaşlarıyla birlikte Edirne'nin Keşan ilçesi bağlı Yayla köyü sahilindeki tesise gelen bir kişi deniz yatağında uyuyakaldı. Karayelin de etkisiyle 2 mil açığa sürüklen genci göremeyen arkadaşları yardım istedi.

Tesis işletmecisi Mustafa Altunhan ve yakınları, tekneyle denize açılarak kıyıdan yaklaşık 2 mil açıkta deniz yatağının üzerinde halen uyumakta olan tatilciye ulaştı. Deniz yatağında uyumaya devam eden kişi, yakınlarının kendisine seslenmesi üzerine uyandı. Uyandırıldıktan sonra tekneye alınan tatilci, daha sonra kıyıya götürüldü.

Daha önce de benzer bir olay yaşadıklarını ifade eden tesis işletmecisi Mustafa Altunhan, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İHA

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