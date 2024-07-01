İzmir metrosunda yürüyen merdiven kazası! Ters yönde hareket etti: 9 kişi yaralandı

İzmir metrosunda, arızalanan yürüyen merdiven ters yönde hareket etti. Merdivenin ters yönde hareket etmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

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İzmir metrosunda yürüyen merdiven kazası! Ters yönde hareket etti: 9 kişi yaralandı

İzmir'in Konak ilçesi Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı.

Merdivenin kayması sonucu dengesini kaybederek düşen 9 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırdı.

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Kaynak: AA

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